Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler

Yeni Zelanda'nın Wellington kentindeki mülklerinde tadilat yaptıran bir çift, üzeri çimentoyla kapatılan gizli bir kasa keşfetti.

Gardırobun altına gizlenen gizli kasayı bulan çift, kasayı kırdırdığında ise bir mektup buldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre mektubun şu an hayatta olmayan Alfred ve Muriel Clench tarafından 30 yıldan daha uzun bir süre önce yerleştirildiği tespit edildi.

HESAP BİLGİLERİ VE MEKTUP BULUNDU

Yeni evin sakinleri, mektupta hayatlarını kaybeden Clench ailesinin 8 farklı banka hesabının bilgilerinin yanında, kiralık kasada sakladıkları para ve değerli eşyaların ayrıntılarını da buldu.

Kasanın nasıl sıfırlanacağına dair talimatların da yer aldığı mektupta, çiftin torunlarına yazdığı bir mektup da ortaya çıkardılar.

REKLAM

Bunun üzerine evin yeni sakinleri, mektubun asıl sahiplerini bulmaya karar verdi.

AVUSTRALYA'YA TAŞINMIŞLAR

Clench ailesinin kızları Pamela'nın arkadaşı olan Rosie Hislop, Alfred ve Muriel'in 1991 yılında Avustralya'ya taşındığını ve burada kızları Pamela ve kızlarının eşi Merv Doyle ile birlikte yaşadıklarını söyledi.

Yapılan açıklamada kasanın şifresinin evdeki perdelerden birinin kenarına dikilmiş olduğu ifade edildi.

Çiftin emekli olduklarında kızları Pamela'ya daha yakın olmak için Avustralya'ya taşındığı ancak Muriel'in birkaç ay sonra teşhis edilemeyen bir beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybettiği eklendi.

Alfred'in 16 yıl daha yaşadığı ve 8 yıl sonra 2015'te Pamela'nın öldüğü anlaşıldı.

Banka hesaplarının ve gizli kasanın detayları belirtilmezken mektubun çiftin torununa teslim edileceği belirtildi.

*Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.