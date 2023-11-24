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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da tadilat yapan işçilere "ücret" kurşunu! - Öne çıkan haberler

        Tadilat yapan işçilere "ücret" kurşunu: 1'i ağır 2 yaralı

        Malatya'da, evinde tadilat yaptıran bir kişi, ücret konusunda işçilerle çıkan tartışmada dehşet saçtı. Kavgaya dönüşen olayda ev sahibinin açtığı ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:55
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        Tadilat yapan işçilere "ücret" kurşunu!
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        Malatya'da, evinde tadilat yaptıran kişi ile işçiler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı Sokak'ta ikamet eden M.K. ile evinin dış cephesinde çalışma yapmak için anlaştığı işçiler İ.S. ve C.G. arasında ücret konusu nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K.'nin tabancayla ateş ettiği İ.S. ve C.G. yaralandı. Yaralılar Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan bulurken, zanlı M.K. suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

        Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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