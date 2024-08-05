Taçlarını reddeden kraliçelerin ardından yeni ABD güzeli seçildi

Noelia Voigt

Noelia Voigt, yaptığı açıklamada; "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.

Noelia Voigt'in ünvanı bırakmasının ardından birincilik, Savannah Gankiewicz'e devredilmişti.