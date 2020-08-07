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Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Getir, kadına şiddetin ve tacizin her şekline karşıdır. Florya bayimizde kurye olarak çalışan Doğan Kaya'nın iş akdinin sona erme sebebine ilişkin çeşitli platformlarda paylaşımlar yapılmıştır. Bu paylaşımlarda Getir'in sanki genç bir kadına karşı yapılan tacize gösterilen tepkiyi cezalandırdığı yönünde bir algı yaratıldığını görmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, Doğan Kaya'nın bağlı bulunduğu bayimize, olayın gerçekleştiği 9 Temmuz 2020 gecesi, 50'li yaşlarda bir erkeğin genç bir kadının rızası olmaksızın fotoğrafını çektiğini gördüğü; bunun üzerine müdahale ederek kadını taksiye bindirip uzaklaştırdıktan sonra, kişinin yanına tekrar gelerek dövdüğünü ifade ettiği öğrenilmiştir.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgi uyarınca Doğan Kaya'nın zihinsel engelli yaka kartı taşıyan yaşlı bir erkeği takip edip, şiddetli bir şekilde dövdüğü öğrenilmiştir. Bir yanlışın başka bir yanlış ile düzeltilmesi mümkün değildir. Bayimize bağlı kuryenin bizzat şiddete başvurarak 'suç' teşkil eden bir davranışta bulunması ve cezalandırıcı rolünü üstlenmesi kabul edilemez. Bu hassasiyeti benimseyen bayimiz, durumu Doğan Kaya ile paylaşmış ve mağduriyetine sebep olmayacak şekilde, tüm kanuni haklarını ödeyerek iş akdini sona erdirmiştir.

Olası bir tacize karşı öç alma ve bireysel cezalandırma duygusuyla şiddet uygulanması yerine akıl ve sağ duyu ile hareket etmenin toplumsal huzuru tesis etmekte daha etkili olacağına inanıyoruz. Olayın olduğu yere çok yakın mesafede bulunan polis memurlarına başvurmak yerine kendi adaletini sağlama amacıyla şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir."