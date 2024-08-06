Tacizci yüzünden abisi öldü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kız kardeşine mesaj atıp taciz eden genci ofisine çağırdı. Öfkesine hakim olamadı. Onu önce bacağından vurdu, sonra başına silah dayadı. O anlarda yanında erkek kardeşi de vardı. Abisinin katil olmasından korkan genç silahı almaya çalışırken onu vurdu. Yanlışlıkla abi katili oldu.
Giriş: 06.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:28
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kız kardeşine mesaj atıp taciz eden genci ofisine çağırdı.
Öfkesine hakim olamadı.
Onu önce bacağından vurdu, sonra başına silah dayadı.
O anlarda yanında erkek kardeşi de vardı.
Abisinin katil olmasından korkan genç silahı almaya çalışırken onu vurdu.
Yanlışlıkla abi katili oldu.
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