Tacizci antrenör ABD'de aranıyor!

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Olayda, kapatılan Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde altyapı antrenörlüğü yapan Oytun S. bir oyuncusuyla buluştu. Altyapı oyuncusu, annesine telefonda hocasıyla yemek yiyeceğini söyledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Oytun S. de çocuğun annesine yemek yedikten sonra oğlunu eve bırakacağını belirtti. Ancak durumdan şüphelenen anne, oğlunun telefonunda bulunan yer gösterme programına baktı.

11 AY SONRA SERBEST KALDI

Oğlunun bahsedilen adreste değil, farklı bir yerde olduğunu anlayan anne, adrese gidip oğlunu aldı. Oytun S. hakkında “cinsel istismar" iddiasıyla dava açıldı.

Yerel mahkemeden 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Oytun S. hakkındaki karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Bu sırada 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Oytun S.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi.

INTERPOL NEZDİNDE ARANIYOR

Kararın onanmasının ardından ise kalan cezasını çekmek için cezaevine girmesi gereken Oytun S., yapılan aramalarda hiçbir yerde bulunamadı. Oytun S.’nin ABD’de olduğu tespit edilince hakkında difüzyon (kırmızı bülten çıkarılana kadar kaçak şahısların yakalanması için gönderilen yazı çıkarıldı. Oytun S. için kırmızı bülten çıkarılacağı öğrenildi.