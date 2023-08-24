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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da taciz iddiasıyla 3 emniyet personeline soruşturma - Güncel haberler

        Ankara'da taciz ve saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 3 emniyet personeli hakkında işlem başlatıldı

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir eğlence mekanı çıkışında yoldan geçen kadınlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilen 3 emniyet personelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:35 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:41
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        Taciz iddiasıyla 3 emniyet personeline soruşturma
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        Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır.

        Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

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