Taciz iddiasında polis serbest

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Kars'ın Selim ilçesinde 13 Ekim'de 15 yaşındaki kız öğrenci B.B.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan polis memuru A.K. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Lisedeki öğretmeninin hareketlerinden şüphelendiği kız öğrenci B.B., bir polis memurunu tacizle suçladı. Aile, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru A.K.'den, kızlarını taciz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

ŞİKÂYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA

Şikâyetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

NÖBETÇİ MAHMEDE TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 13 Ekim'de tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturmanın tamamlanması ve delillerin toplanmasının ardından A.K. ara kararla yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.