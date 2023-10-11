Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taciz iddiasında antrenöre gözaltı!

        İki öğrenciye taciz iddiasında antrenöre gözaltı!

        İstanbul Silivri'de voleybol antrenörü U.T., iki öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taciz iddiasında antrenöre gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Silivri'de voleybol antrenörü, 2 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Silivri voleybol antrenörü U.T., iddiaya göre öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kızların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

        U.T. yakalanarak gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

        Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak" dediği duyuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Habertürk Anasayfa