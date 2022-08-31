Taciz iddiasına mahalleliden linç girişimi!

Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalleli, kaçarken yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarıp gözaltına aldı. Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.