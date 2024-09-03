Taciz iddiası sonrası arbede çıktı: Kelepçelenen turist hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen ve bir otelde konaklayan Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev ile odasının önünden geçen Rus çift arasında dün saat 22.00 sıralarında tartışma çıktı.

Rus çift, Dinev'in fiziksel ve sözlü tacizine uğradıklarını ileri sürerek durumu otel güvenliğine bildirdi.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Dinev'i uyardı ancak sonuç alamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Akollü olduğu belirtilen Dinev ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri, Dinev'e kelepçe taktı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ Bu sırada Plamen Dinev bir anda yerde kalırken, otel personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Plamen Dinev'in cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ÇALIŞANLARIN VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İFADELERİ ALINDI Çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere 14 çalışan, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.