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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taciz etti, kısa sürede yakalandı!

        Taciz etti, kısa sürede yakalandı!

        Aydın Kuşadası'nda yolda yürüyen kadını takip ederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki şüpheli K.U. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:45
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        Taciz etti, kısa sürede yakalandı!
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        İHA'nın haberine göre; Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde gece yarısı bir kadına yönelik gerçekleşen cinsel taciz olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli yapı market çalışanı K.U'yu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, mağduru daha önceden tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi. Suçunu kabul eden K.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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