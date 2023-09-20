Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XR3R0FERW8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2023