Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Giriş: 20.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:14
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”