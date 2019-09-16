16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırgız Devlet Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan askerlerinin, Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesindeki "tartışmalı sınır bölgesinde" Say ve Maksat adlı gözetleme kulelerini vurması sonucu bir Kırgız askeri yaşamını yitirdi, 6 asker de yaralandı.
AA'nın haberine göre Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, sınır bölgesinde yaşanan gerginliğin ardından güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov ile Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Ularbek Şarşeyev'den konuya ilişkin bilgi aldı.
Yetkililere, sınırların ve savunma tedbirlerinin güçlendirilmesi talimatı veren Abılgaziyev, "Kırgız tarafı devletlerarası seviyede daha önce varılan anlaşmalara kesin olarak uyacak ve sınır ötesi meselelerin dikkate alınmasında ulusal çıkarlar doğrultusunda yapıcı yaklaşımını sürdürecek." ifadesini kullandı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kırgızistan Meclisi Sözcüsü İbraim Nurakun Uulu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un talebi üzerine Meclis Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov'un başkanlığında bir grup milletvekilinin bölgeye hareket ettiğini aktardı.
TACİKİSTAN-KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ TARTIŞMALI SINIR BÖLGESİ
Bazı Kırgız vatandaşları, 14 Eylül'de başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinde askeri gözlem noktası inşaatı için malzeme taşıyan Tacik tarafına tepkilerini bildirmişti. Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri temsilcileri, Tacik tarafından inşaat işlerini sonlandırmasını talep etmişti.
İki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmaları, ortak bağımsızlıkların ilan edilmesinden bu yana devam ediyor.
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