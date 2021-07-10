Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah yerel saatle 07.14'te, başkent Duşanbe’nin 165 kilometre kuzedoğusundaki Tacikabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sırasında 20’ye yakın evin hasar gördüğü, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın talimatıyla Başbakan Kahir Rasulzade’nin başkanlığında deprem sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik özel komisyon kurulduğu ifade edildi.