Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle bu sene yılbaşı etkinlikleri yapılmayacak

AA

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ülke genelinde tüm yılbaşı etkinliklerini ve kutlamalarını iptal etme kararı aldı.

Merkez kararına göre, ülkedeki hiçbir park ve meydana yılbaşı çamları dikilmeyecek.

Yılbaşı günlerinde dışarı çıkacak vatandaşların, halka açık yerlerde ve parklarda Kovid-19'a karşı alınan kurallara ve sosyal mesafeye riayet etmesi gerekecek.

Geleneksel olarak yılbaşı kutlamalarının geniş şekilde yapıldığı Tacikistan’da, her sene yılbaşından önce başta başkent Duşanbe’deki Dostluk Meydanı'nda olmak üzere ülkenin tüm şehirlerdeki meydanlar çamlarla süsleniyor ve geniş katılımlı bayram şenlikleri yapılıyordu.

Yaklaşık 40 civarında günlük Kovid-19 vakasının tespit edildiği Tacikistan’da bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 11 bin 731’e, virüsten ölenlerin sayısı ise 86’ya çıkarken, 11 bin 105 hasta iyileşti.