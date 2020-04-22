Tacikistan'da 4 kişi zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

AA

Tacikçe yayın yapan Asia-Plus'ın haberinde, 4 kişinin, tedavi gördüğü başkent Duşanbe'deki bir hastanede zatürreden vefat ettiği belirtildi.

Söz konusu hastanenin başhekimi Hurşed Rustamzade, basına yaptığı açıklamada, vefat eden 4 hastanın 60 yaş üstü erkekler olduğunu ifade etti.

Rustamzade, hastaların vefatları öncesi yapılan test sonuçlarında Kovid-19 tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Haberde, aynı hastanede 100 kişinin zatürreden tedavi gördüğü, 3 hastanın da sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

- Tacik makamları, "Kovid-19" iddiasını yalanlamıştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Şodıhan Camşed, son dönemdeki olumsuz hava koşullarının ülkede zatürre hastalığının belirgin ölçüde artmasına neden olduğunu açıklamıştı.

Bu ay ülkede aralarında bir hastane çalışanıyla savcının da bulunduğu 4 kişi zatürreden ölmüş, temasta bulunanlar ise karantinaya alınmıştı.

Zatürreden ölenlerin bulunduğu hastanelerin de içindeki kişilerle 14 günlüğüne karantinaya alındığı duyurulmuştu.

Ülkede henüz bu virüsün tespit edilmediğini dile getiren Tacik makamları, "Kovid-19" iddiasını yalanlamış ve ölüm nedenini "zatürre" ve "kalp yetmezliği" olarak açıklamıştı.