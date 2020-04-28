Tacikistan'da 319 kişi zatürre şüphesiyle hastanede tedavi altında

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "136’sı hastane çalışanı olmak üzere 319 kişi zatürre şüphesiyle Duşanbe’deki bir hastaneye kaldırıldı. 107 kişi iyileşerek taburcu oldu, 30 kişi de birkaç gün içinde taburcu olacak. Maalesef 11 kişi bu hastalıktan vefat etti, 8 hasta ise yoğun bakımda." ifadesi kullanıldı.
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının olmadığı vurgulanan açıklamada, "Her ne kadar ülkede koronavirüs tespit edilmemiş olsa da mevsimsel iklim değişikliği nedeniyle zatürre hastalığı artmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, bu kişilerin ne zaman hastaneye kaldırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
- "Koronavirüs 3 aydır Tacikistan'da var"
Ülkedeki muhalif Tacikistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rahmatillo Zoirov, sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada, 3 aydır Tacikistan’da virüsün olduğunu ve hükümetin onunla mücadelede zaman kaybettiğini belirterek, "Tacikistan koronavirüsün ilk 2 aşamada yayılmasını engellemedi ve şimdi üçüncü aşama." ifadesini kullandı.
Salgının ilk aşamada ocak ayında Çin’i ziyaret eden iş adamlarıyla, ikinci aşamada ise diğer ülkelerden ve umreden dönenlerle ülkeye girdiğini aktaran Zoirov, "Şimdi üçüncü aşama. Koronavirüs Tacikistan'da var. Bu kuşkusuz. Henüz kendini bir salgın olarak göstermedi." dedi.
Zoirov, Tacikistan’ın koronavirüsü inkar ederek önceki dönemlerde kendisini acil yardımlardan mahrum bıraktığını kaydederek, "Bu virüsle 'oynamaya' devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu. Zoirov, ülkede salgını önlemek için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Duşanbe'deki hastanede 22 Nisan'da, 4 kişi zatürreden hayatını kaybetmişti. Başhekim Hurşed Rustamzade, hastanede 100 kişinin daha zatürreden tedavi gördüğünü bildirmişti.
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