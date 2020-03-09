'Tabutta Rövaşata' davalık oldu

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre; derviş Zaim senaryo yazarı, ortak yapımcısı ve yönetmeni olduğu filminden doğan haklarından faydalanabilmek için tüm mali haklarını 1996'da İstisnai Filmler ve Reklamlar Sanayi Şirketi'ne devretti. Film üzerinde hak sahibi olmasına rağmen şirket aleyhine başlatılan icra takipleri nedeniyle filmin eser işletme belgesine haciz konuldu. Zaim'in, filmin mali ve manevi haklarının korunma ihtimali kalmadı. Ardından şirketin iflasına karar verildi. Filme ilişkin hak sahibi elinde olmasına rağmen filmin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde çeşitli platformlarda kullanıldığını belirten derviş Zaim, milyonlarca izleyiciye ulaşan 'Tabutta Rövaşata' ile ilgili kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını dava dilekçesinde anlattı.

Derviş Zaim'in avukatı dilekçesinde şunları söyledi: "Filmin mali ve manevi haklarının sahibi müvekkilimdir. Sözleşmeye göre filmin her türlü kullanımından elde edilecek gelirin yüzde 37'sinin kendisine ödeneceğinin belirtilmesine rağmen, sözleşmede belirtilen 120 bin $'ın dışında hiçbir ödeme alamamıştır." İstisnai Filmler Şirketi'nin 10 yıl önce filme ilişkin tüm mali haklarını davalı Horizon Şirketi'ne devrettiğini söyleyen avukat şöyle devam etti: "Ancak filme ilişkin şirketin hak devri yetkisi imkansızdır. Mali hakların Horizon Şirketi'ne devredildiği kabul edilemez. Şimdilik bin ₺'nin davalılardan tahsiliyle filmin internetten erişiminin tedbiren engellenmesine ve kaldırılmasına, filmin mali haklarının müvekkilime döndüğünün tespitine karar verilmesini istiyoruz."