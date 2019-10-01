Quinlivan duygularını, "Dünya seni tekmeleyecek, sana tükürecek ve sana değersiz olduğunu söyleyecek. Ayağa kalkma ve itme gücüne sahip olmak, savaşmaya devam etmek senin işin, çünkü eğer vazgeçersen, zafer gözyaşlarının tadını asla bilemezsin. Bu hayali gerçeğe dönüştüren herkese teşekkürler" cümleleriyle ifade etti.