İHA

Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, online derslere girmek için hafta içi her gün komşularının evine gidiyor. Kaya, komşularında EBA canlı dersine katılabilmek için yaklaşık 1 kilometrelik yol yürüyor. Babası işsiz olan minik Şeymanur'un tek isteği babasının bir işe girip derslerine de evinde katılması.

'BANA BİLGİSAYAR ALACAK PARASI YOK'

Babasının çalışamadığı için kendisine tablet alamadığını ifade eden Şeymanur Kaya, canlı derse girmek için her gün yaklaşık 1 kilometrelik yol yürüdüğünü söyledi. Kaya, "Her gün yürüyorum canlı derslere girmek için. Tablet veya bilgisayarım olmadığı için evde canlı derse giremiyorum. Babam işsiz, bana bilgisayar alacak parası yok. Canlı derslere girebilmem için komşulara geliyorum, havalar soğuk bazen komşulara gitmekte zorlanıyorum. Tablet veya bilgisayarım olsaydı evde canlı derslere girerdim, her gün onca yolu yürümek zorunda kalmazdım. Babam ve annemin telefonu tuşlu olduğu için derslere de katılamıyorum" dedi.

'BİZE GELP DERS ÇALIŞIYOR'

Şeymanur’un ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını kendi evlerinde derse girdiğini kaydeden Gülsüm Kaya, Şeymanur’un zorluk çektiğini kaydetti. Gülsüm Kaya, "Kendisi hafta içi her gün canlı dersi olduğu için bizim evimize geliyor. Kış mevsimine girdiğimiz için zorluk çekebiliyor. Maddi durumları olmadığı için kendisine tablet, bilgisayar alınamıyor ve canlı derslere girilmesi için evlerine de internet bağlatamıyorlar. Bu yüzden de Şeyma bize gelmek durumunda kalıyor" diye konuştu.

Kendi evlerinde kısıtlı sayıda bilgisayar olduğu için Şeymanur‘un dersleri ile kendi derslerinin bazen çakıştığını dile getiren Gülsüm Kaya, "Ben de canlı derslere katılmak durumunda olduğum ve evimizde de kısıtlı sayıda bilgisayar olduğu için bazen derslerimiz çakışıyor. Elimizden geleni kendisi için yapmaya çalışıyoruz, ancak bazen derslere katılamıyor, ilkokula yeni başladığı için bir kere bile katılamazsa bir sürü şey kaçırmış olacak ve bu eksiklik ileride kendisini olumsuz yönde etkileyecek" şeklinde konuştu.