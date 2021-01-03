Provada çekilen eski karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Tabitha Willett, gönderisine şu notu düştü:

2020 en değerli yıldı. Geçtiğimiz 12 ay içinde asla tahmin edemeyeceğim kadar şey öğrendim. Açıkça görülüyor ki herkesin hayatını etkileyen bir küresel salgın vardı ama benim için bundan fazlası oldu. Hayatın öngörülemez gelişmeleri ile ilgili çok şey öğrendim. Ebeveyn olmayı öğrendim, bekar bir ebeveyn olmayı öğrendim, kayıpla ve kalp kırıklığıyla başa çıkmayı öğrendim. İçimde ne kadar büyük bir güç ve direnç olduğunu öğrendim.