'Tabiatın kalbi' Bolu, doğa tutkunlarının gözde mekanı oldu

AA

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu ilinin sınırları içerisinde yer alan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer aldı.

AA'nın haberine göre Abant Tabiat Parkı'nı 2021 yılında 594 bin 764, Gölcük Tabiat Parkı'nı 415 bin 131 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 196 bin 343 olmak üzere toplam 1 milyon 206 bin 238 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Abant ile Gölcük dört mevsim ziyaretçi akınına uğrarken, Yedigöller ise ağırlıklı olarak sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla ayrı güzelliğe bürünen sonbaharda ilgi gördü.

Beyaz örtüyle kaplı olan tabiat parkları ve milli parka, yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaretleri sürüyor.