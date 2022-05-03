Tabiat parkında içler acısı görüntü!

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda karların erimesinin ardından tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı. Bazı bölgelerde çöp dağlarına dönüşen çevre kirliliği kameraya yansıdı.

Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu. Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.

11 Temmuz 2011 tarihinde Kuzuyayla Tabiat Parkı olarak ilan edilen alanda atmaca, alacakarga, tarla kuşu ve bülbül kuşu popülasyonunun yanı sıra çakal, tilki, tavşan, köstebek gibi türlere rastlanıyor.

Plastik ağırlıklı bu çöpler, sahip olduğu doğal ve rekreasyonel kaynak değerleri sebebiyle koruma altına alınmış bu alandaki bitkilerle birlikte hayvan türlerinin yaşamlarını da tehdit ediyor.