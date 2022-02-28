Tabancayla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, S.D.'yi (26) karnından tabancayla yaralanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.D, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. S.D.'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.