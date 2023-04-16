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Samsun'da tabancasını kurcalayan genç arkadaşını başından vurdu

Samsun'da 18 yaşındaki genç, evinde tabancasını kurcalarken arkadaşını başından vurdu. Ağır yaralanan hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 16.04.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da bir genç tabancayı kurcalarken arkadaşını başından vurdu
İHA

Samsun'da, silahı kurcalarken arkadaşını kafasından vuran C.Ö. (18) tutuklandı.

İHA'nın haberine göre olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. C.Ö., evinde kurcaladığı tabancasının kazara ateş alması üzerine arkadaşı M.A. (20) başından vuruldu. Ağır yaralanan M.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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