Evinde tabancasını temizlerken kendini vurdu
Kayseri'de bir kişi, evinde temizlediği tabancasının ateş almasıyla kendini vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokak'taki tek katlı evde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, İbrahim Ö'nün (54) temizlediği tabancası birden ateş aldı.
Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.