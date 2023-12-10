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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tabancasını temizlerken kendini vurdu

        Evinde tabancasını temizlerken kendini vurdu

        Kayseri'de bir kişi, evinde temizlediği tabancasının ateş almasıyla kendini vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:10
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        Tabancasını temizlerken kendini vurdu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokak'taki tek katlı evde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, İbrahim Ö'nün (54) temizlediği tabancası birden ateş aldı.

        Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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