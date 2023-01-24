Tabanca ile oğlunu vuran anne serbest

Kocaeli'de, tabanca ile oğlunu vurarak yaralayan anne, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Canan K. (48), evde tartıştığı oğlu Mert K.'yi (24) tabanca ile bacağından vurdu. Yaralanan Mert K. ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis Canan K.'yi gözaltına aldı. Canan K. emniyetteki ifadesinde, oğlunu korkutmak istediğini belirterek, "Oğlumu vurmak istemedim. Tartışma sırasında babamdan kalan tabancayı alıp, korkutmak istedim. Namluda mermi olduğunu bilmiyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Canan K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

*Fotoğraf: AA