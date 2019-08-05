TABA-Am-Cham (Türk Amerikan İşadamları Derneği) Başkanı Ali Osman Akat, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ile ilgili görüşler paylaştı.

Türkiye-ABD arasındaki bugünkü ticarete bakıldığında karşılıklı olarak 20 milyar dolarlık iş hacmi olduğuna değinen Ali Osman Akat, "ABD’ye ihracatımızda çok başarılı sektörler var. Tekstil, deri ve kuyumculuk ihracat kalemlerimizin başında geliyor. Gıda sektöründe neredeyse hiç yokuz. Pastanın büyük bir payını İtalyanlar, Fransızlar, Koreliler, Çinliler, Japonlar alıyor. Tüm sektörlerdeki binde 4’lük oranlarımızı yüzde 3’lere çekebilirsek şu anki ihracatımızın zaten 10 misline çıkmış olacağız" dedi.

'TİCARET HACMİNİN ARTMASI İÇİN ADIMLAR ATILMALI'

Ali Osman Akat, ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olması gerektiğini belirterek, "Trump’ın iş dünyasından gelmesi vizyon olarak ticaret hacminin artmasına dayalı ekonominin siyaset üstü ticari nitelikli hareketler ilişkileri perçinledi. Türkiye’de yerleşik bin 702 civarında ABD şirketi var. Bunların tamamına yakını artık burada ticaretini geliştirerek üretime hatta ihracata başladı. ABD’de de 2 bin civarında Türk şirketimiz var. Rusya’da küçük bir krizde bile insanımız, malımız kapılarda bekletilip geri gönderildi. ABD ile ne yaşarsak yaşayalım böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyoruz. ABD ile ticaret hacminin arttırılması için yatırımcılarımızın önünü açan bürokratik yaklaşımlar gerekiyor’" ifadesini kullandı.

'GLOBAL MARKALAR YARATMAYI ÖĞRENMELİYİZ'

Ticari ilişkilerin geliştirilmesinde valilere büyük iş düştüğünü söyleyen Akat, "Valilerimizin yatırım ajansı gibi hareket etmesi gerekiyor. Ülkemizin gelişimi açısından öncelikler arasında bu olmalı. Müteşebbislerin sorunları ile daha fazla ilgilenilmeli. İhracatçılarımızın temel sorunları var. Türkiye, marka sahibi olmaya hızla yaklaşıyor ama perakendeciliği öğrenmemiz için üreticilerimizin mutlaka Amerika pazarında olması gerekiyor. Neticede dünya, hane halkı tüketiminin üçte birini tüketen bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz o kıtada hiç yokuz. İş modellerimizi değiştirmemiz gerekebilir çünkü globalleşme ve markalaşmadan geçiyor" diye konuştu.