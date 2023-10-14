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        Haberler Gündem TAB Gıda talep toplama tarihleri belli oldu! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?

        TAB Gıda talep toplama tarihleri belli oldu! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

        Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri belli oldu. 6,8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile son dönemin en büyük halka arzlarından biri olacak olan TAB Gıda halka açıklık oranı yüzde 18,5 olarak açıklandı. Peki, "TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak, katılım endeksine uygun mu?" İşte TAB Gıda halka arzı talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 00:42 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:42
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan TAB Gıda halka arz oluyor. Bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşek Tab Gıda 52.500.000 adet lot dağıtımı yapacak. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Tab Gıda, 'TABGD' hisse adıyla halka arz edilecek. Peki, "TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtıcak, katılım endeksine uygun mu?" İşte Tab Gıda halka arz fiyatları ve talep toplama tarihleri...

        • 2

          TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

          Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Tab Gıda 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplayacak.

        • 3

          TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı. TAB Gıda Borsa Kodu “(TABGD)” olacak.

        • 4

          TAB GIDA DAĞITILACAK LOT SAYISI KAÇ?

          Tab Gıda toplamda 52.500.000 lot dağıtımında bulunacak.

        • 5

          TAB GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLACAK?

          TAB Gıda halka arz büyüklüğü 6.8 milyar TL olarak açıklandı.

        • 6

          TAB GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          TAB Gıda onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

        • 7

          1.7 milyon katılım - 24 lot 3120 TL

          2.1 milyon katılım - 19 lot 2470 TL

          2.5 milyon katılım - 16 lot 2080 TL

          2.9 milyon katılım - 14 lot 1820 TL

          3.3 milyon katılım - 12 lot 1560 TL

          3.7 milyon katılım - 11 lot 1430 TL

          4.1 milyon katılım - 10 lot 1300 TL

          4.5 milyon katılım - 9 lot 1170 TL

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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