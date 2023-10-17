Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Tab Gıda halka arz oluyor. Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olması beklenen TAB Gıda izahnameye göre gelirin yüzde 40'ı yatırım finansmanı, yüzde 25'i yenilenebilir enerji yatırımları, yüzde 20'si finansal borçların kapatılması, yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımları için kullanılacak. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman başlıyor? TAB Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var? İşte, detaylar...