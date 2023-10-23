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        Haberler Gündem TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı! 2023 TAB Gıda halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı! TAB Gıda kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Tab Gıda halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından son dakika açıklandı. Talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Tab Gıda halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda "Tab Gıda halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildi. İşte Tab Gıda halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:13
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        • 1

          Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz sonuçları için geri sayım sona erdi. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle yatırımcılar Tab Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Tab Gıda borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair güncel detaylar...

        • 2

          TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          KAP'a yapılan açıklamada TAB Gıda Halka arz sonuçları için şu bilgiler verildi

          TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

          Halka arzda,

          • Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve

          • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

          Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

          Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

        • 3

          TAB GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" demişti.

        • 4

          TAB GIDA KAÇ LOT VERDİ?

          Tab Gıda arzına 5.185.061 yatırımcı katıldı ve 4.949.462 yatırımcıya pay dağıtımı oldu. Yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtımı yapılmış oluyor.

        • 5

          TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Tab Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL sabit fiyattan satıldı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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