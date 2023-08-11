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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski: "Kulübün tarihine geçmek istiyorum" - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski: "Kulübün tarihine geçmek istiyorum"

        Fenerbahçeli futbolcu Szymanski, "Çok mutluyuz, önemli bir galibiyet aldık. Kalitemizi ortaya koyduğumuz için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:56
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        "Kulübün tarihine geçmek istiyorum"
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Maribor´u 3-1 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kalitemizi ortaya koyduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Böyle bir takıma çabuk uyum sağlıyorsunuz. Takımda çok iyi bir atmosfer var. Kolay adapte oldum. Bu durum adaptasyonumu hızlandırdı" diye konuştu.

        "İKİNCİ YARI RAKİBİN BOŞLUKLARINI DAHA FAZLA KULLANDIK"

        Mücadelenin ilk yarısında çok pozisyona girdiklerini dile getiren Szymanski, "Bunu değerlendiremedik. İkinci yarıda kendimizi daha fazla zorladık. Maribor oyuncularının boşluklarını daha fazla kullandık. Bu önemliydi ve daha hızlı oynadık" şeklinde konuştu.

        "KULÜBÜN TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe´ye odaklandığını ifade ederek, "Başarılı olmak ve bu kulübün tarihine geçmek istiyorum" dedi.

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