Szymanski cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Polonyalı futbolcu, gelecek haftaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Alanyaspor karşılaşmasının son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ligde Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında sarı kart gören Szymanski, Alanya maçında da sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı.
Szymanski, gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.