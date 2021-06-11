GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ



Sylvie Meis, ayrıca bir dönem göğüs kanseri ile mücadele etmişti. Meis, hastalığı atlattıktan sonra hayata sıkı sıkı sarıldı. Kariyerine model olarak adım atan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yapmıştı.