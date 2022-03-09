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Annesi bir Odessalı olan ünlü aktör Sylvester Stallone, Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna halkına kayıtsız kalmadı.

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Tanrı tüm cesur erkekleri, kadınları ve çocukları korusun." notunu düştü.

75 yaşındaki oyuncu, daha sonra sözlerini "Bu kabus ve korkunç trajedi bitmeli!" ifadeleriyle bitirdi.