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        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor - Magazin haberleri

        Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

        Sylvester Stallone, kızlarına koruma olarak emekli bir donanma askeri tuttu. Sistine Stallone, Scarlet Stallone ve Sophia Stallone, korumaları eşliğinde askeri talim yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:02
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        • 1

          Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone'nun 1997'de evlendiği Jennifer Flavin ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Sistine Stallone, Scarlet Stallone ve Sophia Stallone'nun askeri eğitim aldığı ortaya çıktı.

        • 2

          Üç kız kardeş; babaları Sylvester Stallone'nun kendilerini korumak için emekli donanma askerleri tuttuğunu, aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını anlattı. Askeri talim yapmalarının nedeninin, babalarının suç oranlarının yüksek olduğu New York'a taşınmadan önce kendilerini savunmayı öğrenmelerini istemesi olduğunu söyledi.

        • 3

          "6 SAAT ORMANDA EĞİTİM ALMAK ZORDU"

          Küçük yaşlardan beri babalarıyla askeri eğitimlere katıldıklarını söyleyen model Sistine Stallone, bu konuda; "6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu" derken eğitimlerinden birinin tavuk yakalamak olduğunu dile getirdi ve bu konuda; "Bu, eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" dedi.

          Fotoğraflar: Reuters, Avalon

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