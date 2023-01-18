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Sydney uçağında alarm

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya seyahat eden Qantas Havayolları'na ait uçak, Çarşamba günü okyanus üzerinden acil durum çağrısı yaptıktan sonra güvenli bir şekilde indi.

Giriş: 18.01.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sydney uçağında alarm
HABERTURK.COM

Qantas Havayolları'na ait uçak Auckland'den Sydney'e seyahat ediyordu.

Ancak Boeing 737 tipi uçak bir süre sonra motor arızası olduğunu bildirdi ve acil durum çağrısı yaptı.

Qantas Havayolları sözcüsü yaptığı açıklamada, acil durum sinyalinin sonrasında 'olası yardım gerekiyor' düzeyine düşürüldüğünü ve uçağın yerel saat ile 15.30 civarında güvenle indiğini söyledi.

Qantas alarma neyin neden olduğunun çözülmesinin ardından yeni bilgileri paylaşacağını söyledi.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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