Sydney Sweeney'e Hint filminde oynaması için 60 milyon dolarlık teklif

'Euphoria' ve 'The White Lotus' dizileriyle uluslararası şöhret kazanan Sydney Sweeney, şimdiye kadar yapılmış en pahalı Hint filmi teklifini aldı. 28 yaşındaki Hollywood yıldızının, bu teklif üzerine Bollywood'a geçiş yapabileceği konuşuluyor.

Bir yapım şirketinin, en pahalı Bollywood filmlerinden birinde rol alması için ABD'li oyuncuya 60 milyon dolarlık bir anlaşma teklif ettiği öğrenildi. Teklifin, 47 milyon dolarlık bir ücretin yanı sıra 13 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarından oluştuğu bildirildi.

REKLAM advertisement1

Yapımcılar, Sydney Sweeney'in yıldız gücünün filmin uluslararası pazara ulaşmasına yardımcı olmasını bekliyor.

REKLAM

Sydney Sweeney, 2026 başlarında New York, Paris, Londra ve Dubai gibi yerlerde çekilmesi planlanan filmde, Hintli bir ünlüye aşık olan genç bir ABD'li yıldızı canlandıracak.

The Sun'a konuşan bir kaynak; "Sydney, ilk başta teklif karşısında şoke oldu. 60 milyon dolar inanılmaz bir meblağ. Ancak proje ilgi çekici. Ayrıca küresel ününü daha da artırabilir" dedi.

Ünlü oyuncunun henüz teklife yanıt vermediği, ancak dikkatle değerlendirdiği öğrenildi. Teklifle ilgili konuşan kaynak, "Para her şey değil ve Sydney'in birçok projesi var ancak bu, onu bir oyuncu olarak yeni sınırlara taşıyabilir" dedi.