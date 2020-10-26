Japon otomobil üreticisi Suzuki, Swift’in hibrit versiyonunu Türkiye'ye satışa sundu. 2017 yılında yollara çıkan ve bugüne kadar 119 ülkede 745 bin adedin üzerinde satılan üçüncü nesil Swift’in, 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan versiyonu Swift Hibrit'in benzinli versiyona göre yüzde 20 daha az yakıt tükettiği açıklandı.
Verilen bilgiye göre, Swift Hibrit, 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki bataryası, GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleri ile 216 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.
Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) adı verilen sistem ile Türkiye'ye gelen araçta, çten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor.
Enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah’den 10Ah’ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistemin, bu sayede yakıt verimliliğini artırdığı belirtildi.
Sistem, araç üzerindeki entegre marş alternatörü olarak görev yapan ISG ünitesi aracılığıyla marş anında, kalkış esnasında ve torka ihtiyaç olduğu zaman devreye giriyor. ISG hem bir jeneratör hem de marş motoru görevi görüyor ve kayışla motora bağlanıyor. İlk hareket ve hızlanma esnasında motora destek veren ISG, aynı zamanda fren anında oluşan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Frenleme sırasında oluşan enerji 12 Volt’luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor, 2.3 kW güç üretiyor ve sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına 6.2 kg ekliyor.
Yapılan açıklamaya göre, Swift Hibrit’in kaputunun altındaki 1.2 litrelik K12D Dualjet motor 83 beygir güç üretiyor, kombine edildiği CVT şanzıman ile 107 Nm torku kullanıma sunuyor.
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