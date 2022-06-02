Swiatek, Fransa Açık'ta finalde

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek karşılaştı.

Baskın bir performans ortaya koyan Swiatek, 1 saat 4 dakika süren maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Galibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.