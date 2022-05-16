Sweephy'ye 125 bin euro yatırım

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2021 yılında Ertuğ Dilek, Abdullah Kandilli, Erce Can Bektüre tarafından kurulan ve gelebilecek farklı kaynak ve formattaki verilerin kod bilgisi gerektirmeden temizlenmesini sağlayan Sweephy girişimi, Startup Wise Guys, Alesta Yatırım ve Geometry Venture Development’ın yanı sıra Özgür Gen’in de aralarında bulunduğu melek yatırımcıların katılımıyla 125 bin euro tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Başlangıç olarak Türkiye ve Avrupa pazarını hedefleyen, halihazırda ilk müşterilerini de Türkiye ve İngiltere’den edinen Sweephy, aldığı bu yatırımla ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmanın yanında aynı zamanda mevcut ekiplerini büyütmeyi planlıyor.

PAZARIN 4 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sweephy’nin Kurucu Ortağı Abdullah Kandilli, veri hazırlama yazılımları pazar büyüklüğünün 2026 yılında 4 milyar doları aşmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Kandilli, "Yıllık yüzde 25.2'lik bir büyüme söz konusu. Veri bilimi ve büyük veri alanında yeni çözümlerin ve teknolojilerin gelişmesiyle oluşan bu yeni pazarda Sweephy ekibi olarak bizler de yer almak istiyoruz” dedi.

Startup Wise Guys Partneri Günce Önür ise, "Türkiye ekosistemindeki startup’lara da 2019 yılında yatırım yapmaya başladık. Startup Wise Guys olarak özellikle Türkiye’den dünyaya açılmak isteyen girişimlere ulaşmak istiyoruz. Sweephy’e yaptığımız yatırımla birlikte bugüne kadar Türk girişimciler tarafından kurulmuş 14 girişime yatırım yaptık" diye konuştu.