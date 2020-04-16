Svaziland'da kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı

AA

Başbakan Ambrose Mandvulo Dlamini, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde konulan kısmi sokağı çıkma yasağının bugünden itibaren üç hafta uzatıldığını bildirdi.

Bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını kaydeden Dlamini, halka önemli bir gerekçesi olmadıkça evlerinde kalmaları çağrısında buldu.

Ülkede şimdiye kadar 7 Kovid-19 vakası görüldü.

-bashal