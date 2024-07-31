SV Hohenlimburg, Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı

2018-2019 sezonun ara transfer döneminde Almanya Ligi ekiplerinden Düsseldorf II'den Beşiktaş'a transfer olan Muhayer Oktay'ın yeni adresi Almanya 6. Ligi oldu

BEŞİKTAŞ'TA 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemden sonra 1'i Süper Lig 2'side Türkiye Kupası olmak üzere sadece 3 maçta forma giyen 25 yaşındaki Alman asıllı Türk futbolcu bu maçlarda gol katkısı veremedi.

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra 2019-2020 sezonunda Giresunspor'a kiralanan Oktay, burada da beklenen patlamayı yapamayınca Beşiktaş'a geri döndü. Beşiktaş dönüşünde teknik adamların gözüne giremeyen orta saha 2019-2020 sezonundan beri hiçbir resmi maçta görev almadı.