Suzanne Somers kansere yenildi
ABD'li oyuncu Suzanne Somers, 76 yaşında vefat etti. Acı haberi Somers'ın menajeri R. Couri Hay duyurdu
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Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Suzanne Somers, bugün 77 yaşına basacaktı. 1970'li yılların popüler sitcom'u 'Three's Company' ile adından söz ettiren ABD'li oyuncu, doğum gününden bir gün önce hayata veda etti.
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Suzanne Somers, dün yaşamını yitirdi. Oyuncunun uzun süredir menajerliğini yapan R. Couri Hay, Suzanne Somers'ın sabah erken saatlerde vefat ettiğini açıkladı.
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"23 YILDIR MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU"
'Page Six'in haberine göre; R. Couri Hay, "Dün sabah erken saatlerde evinde huzur içinde hayata veda etti. Kendisi 23 yılı aşkın bir süredir agresif bir meme kanseri türüyle mücadele ediyordu. Oyuncunun çevresinde sevgi dolu eşi Alan Hamel, oğlu Bruce ve yakın çevresi vardı" dedi.
R. Couri Hay, Somers'in ailesinin bugün 77'nci doğum gününde bir araya gelmeyi planladığını belirtti.
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"ÖZEL BİR AİLE CENAZESİ DÜZENLENECEK"
Oyuncunun menajeri, "Bunun yerine onun olağanüstü hayatını kutlayacaklar ve onu çok seven milyonlarca hayranına ve takipçisine teşekkür etmek istiyorlar. Bu hafta özel bir aile cenazesi düzenlenecek ve önümüzdeki ay bir anma töreni gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
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"YANINDA EŞİ VARKEN UYKUSUNDA ÖLDÜ"
Bir arkadaşı yaptığı açıklamada Suzanne Somers'ın eşinin yanında hayata gözlerini yumduğunu ifade etti. Somers'a yakın bir kaynak, "Palm Springs'teki yeni ve tamamen yeşil evinde, yanında sevgili eşi varken uykusunda öldü" dedi.
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Bir başka kaynak ise Hamel'in 46 yıllık eşine, vefatından kısa bir süre önce erken bir doğum günü hediyesi verdiğini belirtti. Kaynak, "En sevdiği pembe şakayıklara sarılmış, el yazısıyla yazılmış bir aşk şiiriydi..." açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: Reuters, AP
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Suzanne Somers