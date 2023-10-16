Suzanne Somers kansere yenildi

"ÖZEL BİR AİLE CENAZESİ DÜZENLENECEK"



Oyuncunun menajeri, "Bunun yerine onun olağanüstü hayatını kutlayacaklar ve onu çok seven milyonlarca hayranına ve takipçisine teşekkür etmek istiyorlar. Bu hafta özel bir aile cenazesi düzenlenecek ve önümüzdeki ay bir anma töreni gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.