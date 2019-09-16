Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sevilen sanatçı Suzan Kardeş, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Orkestrası ile yaklaşık iki saat sahne alan Kardeş, kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli bir gece yaşattı.

Keyfinin yerinde olduğunu söyleyen sanatçı Bekriya Geceleri’ni tekrardan hayata geçirdiği için mutlu olduğunu belirtti. Yeni sezonda ekranlarda olmaya hazırlanan sanatçı, bir yandan da albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi.