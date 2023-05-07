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Suzan Kardeş'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

Hıdırellez kutlamaları kapsamında Yenikapı'da sahneye çıkan Suzan Kardeş, bu geleneğin UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi

Giriş: 07.05.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Suzan Kardeş'e UNESCO'dan teşekkür mektubu - Magazin haberleri
UNESCO'dan teşekkür mektubu
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HABERTURK.COM

Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamaları kapsamında önceki akşam Yenikapı'da sahneye çıktı. Hıdırellez geleneğinin 35 yıldır kültür elçiliğini yapan Kardeş, bu geleneğin UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Suzan Kardeş, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in gönderdiği teşekkür mektubunu da izleyicilerle paylaştı.

Hıdırellez’in tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesinin temenni edildiği mektubun okunmasının ardından yağışlı havaya rağmen alanı dolduran binlerce kişi Hıdırellez’in sembolü haline dönüşen Suzan Kardeş'i alkış yağmuruna tuttu.

Fotoğraflar: DHA, AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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