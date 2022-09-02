Asansör boşluğuna düşen köpekler kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki bir binanın su dolan asansör boşluğuna düşen 2 köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay bugün Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan gelen köpek seslerini duyanlar, binayı kontrol ettiklerinde suyla dolan asansör boşluğuna 2 köpeğin düştüğünü gördü. Köpekleri bulanların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği kurtardı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir