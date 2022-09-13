Gelen son dakika bilgilerine göre, elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) su hakkında yeni karar açıklandı. İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamdan sonra gelen son dakika bilgilerine su zammı hakkında karar belli oldu. Peki, Suya zam mı geldi, kaç TL? Suya yüzde kaç zam geldi? İşte merak edilen soruların yanıtları...