Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın

Herkesin bir şeye alerjisi olabilir, genelde ilk akla gelen alerji türü gıdalara karşı olandır. Ancak bazı insanlar için durum bundan daha farklı.

Tessa Hansen-Smith, 25 yaşında genç bir kadın ve hayatını zorlaştıran bir alerjisi var; Tessa, 'aquajenik ürtiker' adı verilen nadir bir durumdan muzdarip yani suya alerjisi var.