Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın

        Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın

        Tessa, küçük yaşlardan beri yaşadığı sağlık sorununu çözmeye çalışıyordu. Birçok doktor ziyaretinden sonra genç kadın kendisinde, dünyada nadir görülen bir alerji türü olduğunu keşfetti. Tessa'nın suya alerjisi vardı ve bu, hayatında radikal değişiklikler yapması anlamına geliyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Herkesin bir şeye alerjisi olabilir, genelde ilk akla gelen alerji türü gıdalara karşı olandır. Ancak bazı insanlar için durum bundan daha farklı.

          Tessa Hansen-Smith, 25 yaşında genç bir kadın ve hayatını zorlaştıran bir alerjisi var; Tessa, 'aquajenik ürtiker' adı verilen nadir bir durumdan muzdarip yani suya alerjisi var.

        • 2

          8 yaşından beri bu durumla mücadele eden Tessa, şunları söylüyor: Duştan çıktığımda cildimde büyük izler kalıyordu ve duştan sonra saç derim acı çekiyordu. Yaptığımız ilk şey, 'Tamam, şampuanları, saç kremini, kullandığımız sabunları kaldıralım' oldu" dedi.

          Tessa'nın annesi ve ayrıca doktor olan Karen Hansen-Smith, yıllarca uzmanlara danıştıktan sonra kızının su alerjisini keşfeden kişiydi. Bir anne olarak Tessa'nın alerjisinin gerçek nedeninin ne olduğunu fark edemediği için biraz pişman olduğunu ifade etti:

        • 3

          Duştan çıktığında kurdeşen olduğunu görmediğim ve bunu bir şekilde çözemediğim için bir anne olarak kendimi biraz suçlu hissediyorum. Daha önce bunun bir su sorunu olduğunu söylemiştik. Bu yürek parçalayıcı. Bir kızım var ancak yaşamak istediği hayatı yaşamıyor.

          Tessa terlemeye neden olan aktivitelerden aktif olarak kaçınıyor ve tıraş olarak ve gerektiğinde deodorant kullanarak vücut kokusunu en aza indirecek adımlar atıyor ancak ara sıra kendini duşun gerekli olduğu durumlarda buluyor: Beni çok kirleten pek bir şey yapmıyorum çünkü yapamam.

        • 4

          Duşta 5 dakikadan fazla ayakta durmak ve aynı zamanda su bana dokunurken hiperventilasyon yaparak bayılmamaya çalışmak, başkaları için olabileceği gibi rahatlatıcı bir kişisel bakım deneyimi değil.

        • 5

          Bir Instagram hikâyesinde takipçilerine, bağışıklık sisteminin her su molekülünü algılamadığını, bu nedenle başta süt olmak üzere bir miktar su alımını tolere edebildiğini açıkladı.

          Su içmenin boğazında ve vücudunda nasıl yanma hissine yol açtığını ve proteinler, yağlar ve şekerler gibi temel besinleri alarak, durumuyla ilişkili alerjik reaksiyonları hafifletebildiğine dair ayrıntıları takipçileri ile paylaştı.

        • 6

          Tessa, çok basit gibi gözüken ama hayatını fazlasıyla çıkmaza sokan bu alerjiye karşı tüm benliğiyle savaşıyor. Tüm şartlara rağmen geleceğe ümitle bakan genç kadın, bir gün hemşire olmayı umuyor.

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Tessa Hansen-Smith Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Habertürk Anasayfa